Главу карельского "Мемориала" отправят в колонию строгого режима

"Дмитриев Ю.А. признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ [насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет] с назначением ему наказания … в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии строгого режима", - сказано в приговоре.

В то же время, как сообщала защита, обвинения в развратных действиях, незаконном хранении оружия и изготовлении детского порно сняты.

"Оправдать в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений… За Дмитриевым Юрием Алексеевичем признано право на реабилитацию", - отмечается в документе.

До вступления приговора в силу Дмитриев останется под стражей в СИЗО.

Как пояснил журналистам адвокат правозащитника Виктор Ануфриев, прокуратура после оглашения приговора не стала объявлять, будет ли обжаловать приговор. Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет колонии строгого режима.