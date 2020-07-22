https://ria.ru/20200722/1574725525.html
Главу карельского "Мемориала" отправят в колонию строгого режима
Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, получивший 3,5 года лишения свободы по делу о педофилии, будет отбывать срок в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:51
2020-07-22T15:51
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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РИА Новости
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Глава карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев
, получивший 3,5 года лишения свободы по делу о педофилии, будет отбывать срок в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Петрозаводского городского суда
.
"Дмитриев Ю.А. признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ [насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет] с назначением ему наказания … в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев колонии строгого режима", - сказано в приговоре.
В то же время, как сообщала защита, обвинения в развратных действиях, незаконном хранении оружия и изготовлении детского порно сняты.
"Оправдать в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений… За Дмитриевым Юрием Алексеевичем признано право на реабилитацию", - отмечается в документе.
До вступления приговора в силу Дмитриев останется под стражей в СИЗО.
Как пояснил журналистам адвокат правозащитника Виктор Ануфриев, прокуратура после оглашения приговора не стала объявлять, будет ли обжаловать приговор. Обвинение запрашивало для Дмитриева
15 лет колонии строгого режима.
Будет ли обжаловать приговор защита, адвокат также не уточнил. В ходе прений защита настаивала на оправдании.