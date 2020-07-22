Алжир выступает за целостность Ливии, заявил глава МИД

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Алжир выступает за территориальную целостность Ливии, единственным путем решения кризиса является политический диалог, заявил министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум.
"Мы пришли к единому мнению касательно ливийского кризиса - нет и не будет никакого военного решения этого конфликта. Мы подтвердили самый важный аспект - единство Ливии, территориальная целостность Ливии. Единственный путь к разрешению кризиса - это политический диалог. Необходимо уважать целостность и суверенитет ливийского государства, необходимо взять за основу политический диалог как главный принцип (урегулирования)", - заявил Букадум на брифинге в Москве по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В понедельник депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.
Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.