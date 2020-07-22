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В США работника кофейни Starbucks арестовали за плевки в кофе полицейским
Бариста кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси был арестован за то, что плевал в напитки, которые заказывали полицейские, сообщает местный новостной... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:49
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берген, нью-джерси, сша, в мире

В США работника кофейни Starbucks арестовали за плевки в кофе полицейским

15:49 22.07.2020
857
CC0 / yespick0402 / Кофейня Starbucks
Кофейня Starbucks
CC0 / yespick0402 /
Кофейня Starbucks. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бариста кофейни Starbucks в американском штате Нью-Джерси был арестован за то, что плевал в напитки, которые заказывали полицейские, сообщает местный новостной портал Northjersey.com со ссылкой на полицию.
Сообщается, что 21-летний Кевин Трехо был арестован полицией после того, как в результате расследования было обнаружено, что он плевал в напитки, которые заказывали полицейские.
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"В свете нынешней угрозы COVID-19 крайне тревожно думать, что кто-то будет намеренно плевать в твой напиток", - заявил Джозеф Рамполла, капитан полиции района Парк Ридж в округе Берген.
Он добавил, что департамент полиции работает над тем, чтобы сотрудники, которым Трехо мог плюнуть в напиток, были проверены на наличие COVID-19.
Представитель Starbucks назвал действия Трехо "предосудительными" и заявил, что он был уволен из компании.
"Мы продолжим оказывать поддержку полиции Парк Ридж в их расследовании и глубоко уважаем полицейский департамент Парк Ридж и сотрудников, которые помогают обеспечивать безопасность наших партнеров и сообществ", - заявил представитель Starbucks в интервью изданию.
Трехо были предъявлены обвинения в том, что он вынудил сотрудника правоохранительных органов контактировать с жидкостью организма, преднамеренно изменил содержимое напитка сотрудника правоохранительных органов, а также обвинение в "создании опасной среды".
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БергенНью-ДжерсиСШАВ мире
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