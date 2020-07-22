Минобрнауки хочет сохранить удаленную защиту диссертаций

Он отметил, что в условиях коронавируса обнаружилось, что качественную интеллектуальную коммуникацию можно организовать дистанционно не только для членов диссертационных советов, но и для оппонентов.

"Поэтому по этим направлениям, я сейчас впервые озвучиваю это, если почувствую поддержку, то выйти с инициативой... ходатайствовать перед правительством, внести такой проект с тем, чтобы в постковидный период у нас были другие правила работы диссертационных советов", - заявил Фальков в ходе общения с молодыми учеными.