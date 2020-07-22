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Минобрнауки хочет сохранить удаленную защиту диссертаций
Министерство науки и высшего образования готово выйти с инициативой сохранить возможность дистанционной защиты диссертаций после снятия ограничений, связанных с РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:53
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россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Минобрнауки хочет сохранить удаленную защиту диссертаций

15:49 22.07.2020 (обновлено: 15:53 22.07.2020)
348
© Fotolia / Antonio Gravante Защита диссертации. Архив
Защита диссертации. Архив
© Fotolia / Antonio Gravante
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования готово выйти с инициативой сохранить возможность дистанционной защиты диссертаций после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
Он отметил, что в условиях коронавируса обнаружилось, что качественную интеллектуальную коммуникацию можно организовать дистанционно не только для членов диссертационных советов, но и для оппонентов.
ВРИО ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев
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"Поэтому по этим направлениям, я сейчас впервые озвучиваю это, если почувствую поддержку, то выйти с инициативой... ходатайствовать перед правительством, внести такой проект с тем, чтобы в постковидный период у нас были другие правила работы диссертационных советов", - заявил Фальков в ходе общения с молодыми учеными.
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Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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