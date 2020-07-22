https://ria.ru/20200722/1574725381.html
Минобрнауки хочет сохранить удаленную защиту диссертаций
Министерство науки и высшего образования готово выйти с инициативой сохранить возможность дистанционной защиты диссертаций после снятия ограничений, связанных с РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:49
2020-07-22T15:53
навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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https://na.ria.ru/20200525/1571823786.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество