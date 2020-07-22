ВТБ: туризм возвращает позиции

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк " Банк " ВТБ " запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента "Привелегия, позволяющую получать до 3% кэшбэка милями за покупки, сообщает пресс-служба банка.

Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия – авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили "Аэрофлот Бонус", так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка "Мультибонус", среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность.

По информации начальника управления "Дебетовые карты и счета" банка ВТБ Ксении Андреевой, средние траты клиента из сегмента "Привилегия" составляют 150 тысяч . рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тысячи рублей в качестве кэшбэка – милями по новой карте.

"При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году", - отметила Андреева.

ВТБ подсчитал расходы россиян на туризм этим летом. По мнению аналитиков банка, в июле они возвращаются к значениям прошлого года

"Статистика показывает, что в июне 2020 года объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал", - отмечает пресс-служба.

В рамках аналитики ВТБ исследовал траты в таких туристических категориях как гостиницы, прокат транспорта, развлечения, рестораны, турагентства в основных туристических регионах России.

В июне 2020 года суммарный объем трат в них составил 4,2 миллиарда рублей, что почти в полтора раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.

Среди основных категорий наибольший рост показал сегмент проката автомобилей.Особенно эта услуга востребована в Краснодарском крае , Москве, Калининградской области и на Байкале.

"В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По его словам, многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно – об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства.