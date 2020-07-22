Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574725333.html
ВТБ: туризм возвращает позиции
Банк "ВТБ" запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента "Привелегия, позволяющую получать до 3% кэшбэка милями за покупки, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:49
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
https://realty.ria.ru/20200722/1574703228.html
https://ria.ru/20200720/1574602986.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_67a539667537f4189b6ec27d8f24f654.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_08cfcaf109dad68cd2ec5accc0f34ed4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8fba184a35607dfc9ee3cf6516d4b13d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ: туризм возвращает позиции

15:49 22.07.2020
192
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк "ВТБ" запускает новую Travel-карту для клиентов сегмента "Привелегия, позволяющую получать до 3% кэшбэка милями за покупки, сообщает пресс-служба банка.
Накопленные мили можно тратить как непосредственно на путешествия – авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и аренду автомобилей по всему миру, мили "Аэрофлот Бонус", так и на любые другие товары и сертификаты в программе лояльности банка "Мультибонус", среди которых бытовая техника и электроника, товары для дома и дачи, благотворительность.
По информации начальника управления "Дебетовые карты и счета" банка ВТБ Ксении Андреевой, средние траты клиента из сегмента "Привилегия" составляют 150 тысяч . рублей в месяц, а это значит, что в год человек может получать 54 тысячи рублей в качестве кэшбэка – милями по новой карте.
"При этом в отличие от других программ лояльности на рынке мы даем возможность максимально гибко использовать мили, не ограничивая их обмен на товары и сервисы для путешествий. Это особенно актуально в текущем году", - отметила Андреева.
ВТБ подсчитал расходы россиян на туризм этим летом. По мнению аналитиков банка, в июле они возвращаются к значениям прошлого года
"Статистика показывает, что в июне 2020 года объем трат на туризм в топ-10 регионов оставался на 45% ниже, но уже за первую половину июля достиг прошлогодних значений и даже превышает их. Регионами-лидерами по объему трат, помимо Москвы, стали Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Байкал", - отмечает пресс-служба.
Строительство жилых домов
Вчера, 11:33
ВТБ предоставил кредит на 10,4 млрд рублей ГК "Самолет"
В рамках аналитики ВТБ исследовал траты в таких туристических категориях как гостиницы, прокат транспорта, развлечения, рестораны, турагентства в основных туристических регионах России.
В июне 2020 года суммарный объем трат в них составил 4,2 миллиарда рублей, что почти в полтора раза ниже значений прошлого года. Однако уже за первую половину июля динамика скорректировалась, и объем трат составил уже около 2,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с результатами за аналогичный период прошлого года.
Среди основных категорий наибольший рост показал сегмент проката автомобилей.Особенно эта услуга востребована в Краснодарском крае, Москве, Калининградской области и на Байкале.
"В этом году россияне активно занимаются внутренним туризмом. Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
По его словам, многие россияне предпочитают организовывать свой отпуск самостоятельно – об этом говорит рост трат на бронирование гостиниц и прокат авто при одновременном снижении объема затрат на турагентства.
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
20 июля, 15:50
ВТБ: выпуск и обслуживание флагманской Мультикарты становятся бесплатными
"Мы видим, что для жителей центральной России нынешний год стал отличной возможностью осуществить давно планируемые путешествия в отдаленные регионы – на Байкал, Алтай, в Карелию. Кроме того, по данным агентств, с которыми мы работаем, в этом году россияне все чаще выбирают отдых на отечественных курортах - в Сочи, Адлере, Анапе, Крыму, что в целом характерно для летнего сезона", - сказал представитель банка.
000000
Обсудить 0
ВТБНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Неверов призвал депутатов активнее включаться в развитие туризма
Вид на город Тверь
"Шелл Нефть" расширит производство в Тверской области
Таллин
Стало известно, в какие города Прибалтики поедут туристы после пандемии
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Названы популярные маршруты для путешествий на самолете этим летом
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае
На Кубани завершили уборку урожая
Отель Таворн Пальм Бич Резорт
Туроператоры Таиланда массово выходят из бизнеса на фоне пандемии
Девушка с ноутбуком
Эксперт оценил налоговый маневр в IT-отрасли
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовские волонтеры рассказали губернатору о работе во время пандемии
Молодые люди за компьютерами
Власти Поморья мотивируют молодежь на жизнь и работу в своем регионе
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Российский спецпредставитель прокомментировал введение сборов ЕС по СО2
Цех розлива водки
Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь
Город Оренбург
Представители 100 стран мира приедут на форум"Евразия Global"
Сергей Когогин
"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России
Кофейня Starbucks
В США работника кофейни Starbucks арестовали за плевки в кофе полицейским
Города России. Оренбург
В Оренбуржье начнет работу портал "Активный гражданин"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния