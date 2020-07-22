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Нетрезвый житель Татарстана ударил фельдшера "скорой" чайником
Следователи возбудили уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, которого нетрезвый житель Набережных Челнов ударил по голове керамическим... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:44
следственный комитет россии (ск рф)
касимов
набережные челны
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), касимов, набережные челны, происшествия

Нетрезвый житель Татарстана ударил фельдшера "скорой" чайником

15:44 22.07.2020
164
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, которого нетрезвый житель Набережных Челнов ударил по голове керамическим чайником, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В отношении 54-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по статье "побои", - говорится в сообщении.
Скорая помощь
5 января, 18:33
В Архангельске задержан ударивший ножом водителя скорой помощи мужчина
По предварительным данным, 18 июля в Набережных Челнах бригада медиков прибыла по вызову к 48-летней женщине в один из домов по проспекту Касимова. В это время она вышла из дома, чтобы встретить "скорую". В результате они разминулись. Медики поднялись в квартиру.
"Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове", - отмечает ведомство.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются меры по задержанию подозреваемого. В дальнейшем следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудник полиции
20 ноября 2019, 12:10
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113051
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Следственный комитет России (СК РФ)КасимовНабережные ЧелныПроисшествия
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