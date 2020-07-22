Нетрезвый житель Татарстана ударил фельдшера "скорой" чайником

КАЗАНЬ, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру скорой помощи, которого нетрезвый житель Набережных Челнов ударил по голове керамическим чайником, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В отношении 54-летнего жителя города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по статье "побои", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, 18 июля в Набережных Челнах бригада медиков прибыла по вызову к 48-летней женщине в один из домов по проспекту Касимова. В это время она вышла из дома, чтобы встретить "скорую". В результате они разминулись. Медики поднялись в квартиру.
"Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове", - отмечает ведомство.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются меры по задержанию подозреваемого. В дальнейшем следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
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