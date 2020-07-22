Нетрезвый житель Татарстана ударил фельдшера "скорой" чайником

"Находившийся в ней в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый набросился на 28-летнего фельдшера, несколько раз ударив его кулаком, а затем керамическим чайником по голове", - отмечает ведомство.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, предпринимаются меры по задержанию подозреваемого. В дальнейшем следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.