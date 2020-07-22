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Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы
Агентство гражданской авиации Грузии в условиях пандемии коронавируса продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, за... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:47
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, коронавирус covid-19, георгий гахария, коронавирусы, новости - туризм, воз, lufthansa , мюнхен, париж, грузия, в мире

Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы

15:44 22.07.2020 (обновлено: 15:47 22.07.2020)
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанкВ одном их аэропортов Грузии
В одном их аэропортов Грузии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 22 июл - РИА Новости. Агентство гражданской авиации Грузии в условиях пандемии коронавируса продлило до 31 августа ограничение на выполнение международных регулярных авиарейсов, за исключением полетов в Париж, Мюнхен и Ригу, сказано в заявлении ведомства.
"В рамках предотвращения распространения коронавируса... ограничение продлится с 21 июля 2020 года и будет действовать до 31 августа 2020 года", - сказано в заявлении.
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Агентство отмечает, что регуляция не коснется трех направлений - на них достигнуто соглашение с авиакомпаниями по выполнению авиарейсов. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предположительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияКоронавирусыНовости - ТуризмВОЗLufthansaМюнхенПарижГрузияВ мире
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