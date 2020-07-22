Грузия продлила ограничение на регулярные авиарейсы

"В рамках предотвращения распространения коронавируса... ограничение продлится с 21 июля 2020 года и будет действовать до 31 августа 2020 года", - сказано в заявлении.
Агентство отмечает, что регуляция не коснется трех направлений - на них достигнуто соглашение с авиакомпаниями по выполнению авиарейсов. Авиакомпания Lufthansa со 2 августа начнет выполнять по два рейса в неделю между Мюнхеном и Тбилиси, с 8 августа будут осуществляться рейсы в Париж авиакомпанией Air France, а Air Baltic, предположительно, начнет выполнять рейсы между Ригой и Тбилиси.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы, в том числе с РФ, власти не планируют пока открывать.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.