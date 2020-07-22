https://ria.ru/20200722/1574724946.html
Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оправдали по нескольким статьям
Петрозаводский городской суд в среду признал виновным в педофилии главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, но оправдал по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:43
2020-07-22T23:35
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200210/1564522938.html
Арсений Новиков
Бред какой то. Суды самая коррумпированная система в стране.
81
Константин Иванов
Это не суд, это позорище какое то или сборище...
74
13
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151801/33/1518013325_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_4c9e1bf4027da8d687471dcf8bf6aaa9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия