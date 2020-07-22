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Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оправдали по нескольким статьям
Петрозаводский городской суд в среду признал виновным в педофилии главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, но оправдал по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:35
юрий дмитриев
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
происшествия
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РИА Новости
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юрий дмитриев, петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", происшествия

Главу карельского "Мемориала" Дмитриева оправдали по нескольким статьям

15:43 22.07.2020 (обновлено: 23:35 22.07.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Mediafond / Руководитель карельского отделения общества "Мемориал" Юрий Дмитриев
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
CC BY-SA 4.0 / Mediafond /
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Петрозаводский городской суд в среду признал виновным в педофилии главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, но оправдал по статьям о детском порно, разврате и хранении оружия, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
Его приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии строгого режима.
Эпизоды, по которым Дмитриев был оправдан, составляли суть первого уголовного дела. Впоследствии его слили со вторым делом, о надругательстве над падчерицей.
"Первый приговор — он подтвержден практически. По всем тем статьям, которые были <…>, он оправдан", — сказал адвокат.
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Юрий ДмитриевПетрозаводский городской судПравозащитный центр "Мемориал"Происшествия
Популярные комментарии
Бред какой то. Суды самая коррумпированная система в стране.
22 июля, 16:56
Арсений Новиков
58100022
Это не суд, это позорище какое то или сборище...
22 июля, 17:04
Константин Иванов
54000020
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