СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки, на его имущество наложен арест на сумму более 45 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что "проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор достаточной доказательственной базы"
Также отмечается, что в ходе следствия был наложен арест на имущество Новикова по оценочной стоимости свыше 45 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что, согласно оценке, стоимость имущества составила более 27 миллионов рублей.
В апреле следователи предъявили и.о. замглавы Хакасии Сергею Новикову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Суд арестовал Новикова до 16 июня. Позднее глава региона Валентин Коновалов принял решение отстранить Новикова от должности.
Ранее СК сообщил, что в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между учреждением Хакасии "Управление капитального строительства" и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.
По данным следствия, Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку не менее чем в 12 миллионов рублей за покровительство фирме в решении вопроса по заключению контракта, приеме работ и своевременном перечислении денег за выполненные работы. Как отмечают в СК, 17 апреля Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил от него взятку в 2 миллиона рублей. Дело завели по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.