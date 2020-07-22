СК завершил расследование дела о взятках бывшего и.о. замглавы Хакасии

Ранее СК сообщил, что в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между учреждением Хакасии "Управление капитального строительства" и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

По данным следствия, Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку не менее чем в 12 миллионов рублей за покровительство фирме в решении вопроса по заключению контракта, приеме работ и своевременном перечислении денег за выполненные работы. Как отмечают в СК, 17 апреля Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил от него взятку в 2 миллиона рублей. Дело завели по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.