Следственных действий с Сафроновым не запланировано, заявили адвокаты

"Администрация изолятора пошла нам навстречу, представила нам кабинет, мы общались не через стекло, а в довольно комфортных условиях, за это мы благодарим администрацию. Естественно, всё это было с соблюдением всех мер безопасности, даже Иван был в таком же обмундировании… Сегодня мы общались с Иваном, в первую очередь, по бытовым вопросам, по делу мы не беседовали. Мы как не понимали, так и не понимаем сущности обвинения, поэтому пока основная эмоция от дела – недоумение", - сказал адвокат Дмитрий Катчев.