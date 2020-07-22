Следственных действий с Сафроновым не запланировано, заявили адвокаты

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Следственных действий с обвиняемым в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым пока не запланировано, сегодня защита обсуждала с ним бытовые вопросы, сообщили РИА Новости адвокаты арестованного.
Чтобы зайти на территорию СИЗО "Лефортово", адвокатам пришлось облачиться в специальные защитные костюмы. С момента заключения под стражу до вчерашнего дня Сафронов находился в одиночестве в карантинной камере следственного изолятора.
"Администрация изолятора пошла нам навстречу, представила нам кабинет, мы общались не через стекло, а в довольно комфортных условиях, за это мы благодарим администрацию. Естественно, всё это было с соблюдением всех мер безопасности, даже Иван был в таком же обмундировании… Сегодня мы общались с Иваном, в первую очередь, по бытовым вопросам, по делу мы не беседовали. Мы как не понимали, так и не понимаем сущности обвинения, поэтому пока основная эмоция от дела – недоумение", - сказал адвокат Дмитрий Катчев.
"В данный момент никаких следственных действий с Иваном не запланировано и не анонсировано. Ранее следователь заявлял, что они будут, что он объявит о них заблаговременно, но пока информации об этом нет. Мы в свою очередь постараемся посещать Ивана в СИЗО как можно чаще, также просим неравнодушных писать ему как можно чаще, он пообещал ответить на все письма", - заявил защитник Даниил Никифоров.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.