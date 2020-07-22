"Шелл Нефть" расширит производство в Тверской области

ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. Проект концерна "Шелл" по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка обсудили губернатор Тверской области . Проект концерна "Шелл" по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Расширение существующего производства в Торжке предполагается начать в следующем году, а запустить в эксплуатацию в 2023 году. Объем инвестиций составит до 6 миллиардов рублей. Увеличение производительности завода до 300 миллионов литров в год позволит расширить линейку выпускаемой продукции.

По мнению главы региона, важным результатом реализации проекта станет создание новых рабочих мест – их количество планируется увеличить в полтора раза и довести до трехсот.

Губернатор напомнил, что "Шелл" открыл в Торжке в 2012 году первый в России и один из самых крупных и современных заводов в Европе.

"По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Созданы более 200 рабочих мест, что очень важно для Тверской области и города Торжка", ­– сказал Руденя.

По его мнению, создание индустриального парка "Торжок" позволит привлечь в регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности.