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Тверская область
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"Шелл Нефть" расширит производство в Тверской области
Проект концерна "Шелл" по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка обсудили губернатор Тверской области... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:37
тверская область
игорь руденя
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353
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игорь руденя, тверская область

"Шелл Нефть" расширит производство в Тверской области

15:37 22.07.2020
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© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 22 июл – РИА Новости. Проект концерна "Шелл" по расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка обсудили губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Расширение существующего производства в Торжке предполагается начать в следующем году, а запустить в эксплуатацию в 2023 году. Объем инвестиций составит до 6 миллиардов рублей. Увеличение производительности завода до 300 миллионов литров в год позволит расширить линейку выпускаемой продукции.
По мнению главы региона, важным результатом реализации проекта станет создание новых рабочих мест – их количество планируется увеличить в полтора раза и довести до трехсот.
Губернатор напомнил, что "Шелл" открыл в Торжке в 2012 году первый в России и один из самых крупных и современных заводов в Европе.

"По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Созданы более 200 рабочих мест, что очень важно для Тверской области и города Торжка", ­– сказал Руденя.

По его мнению, создание индустриального парка "Торжок" позволит привлечь в регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Также открытие индустриального парка станет первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера нефтепереработки.
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