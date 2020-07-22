Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Дело артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит судья Елена Абрамова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне", - сказала она.
Эта судья вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестовала активиста Константина Котова по делу о многочисленных нарушениях на митингах.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
20 июля, 16:19Прокуратура утвердила обвинение в отношении Ефремова
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".