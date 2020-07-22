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Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко
Дело артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит судья Елена Абрамова, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:38
дтп с участием михаила ефремова
скандал с кокориным и мамаевым
александр захарченко
михаил ефремов
происшествия
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353
60
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60
дтп с участием михаила ефремова, скандал с кокориным и мамаевым, александр захарченко, михаил ефремов, происшествия

Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко

15:36 22.07.2020 (обновлено: 15:38 22.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Дело артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, рассмотрит судья Елена Абрамова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
"Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне", - сказала она.
Эта судья вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестовала активиста Константина Котова по делу о многочисленных нарушениях на митингах.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
20 июля, 16:19
Прокуратура утвердила обвинение в отношении Ефремова
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Адвокат Александр Добровинский
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваСкандал с Кокориным и МамаевымАлександр ЗахарченкоМихаил ЕфремовПроисшествия
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