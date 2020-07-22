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Российский спецпредставитель прокомментировал введение сборов ЕС по СО2
Введение ЕС дополнительных сборов на продукцию зарубежных производителей в связи с выбросами СО2, которые сопровождали ее производство, может спровоцировать... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:35
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152487/35/1524873565_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_e9ea020be131c9a482e06588f03de921.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля - риа наука

Российский спецпредставитель прокомментировал введение сборов ЕС по СО2

15:35 22.07.2020
347
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение ЕС дополнительных сборов на продукцию зарубежных производителей в связи с выбросами СО2, которые сопровождали ее производство, может спровоцировать введение ответных сборов, двойное налогообложение и гонку тарифов, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на онлайн-конференции "Российского партнерства за сохранение климата" в среду.
Ранее ЕС заявило о намерении ввести "углеродный налог" на иностранные товары, которые поставляются на европейский рынок. ЕС придерживается стратегического плана развития "Зеленая сделка", в рамках которого и будет введен налог. По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2 и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые являются причиной высокого темпа глобального изменения климата.
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"У нас нет единых подходов. Сам этот вопрос с пограничным регулирующим механизмом (дополнительный сбор на границе - ред.) Европейского союза. Он тоже неоднозначный, потому что мы можем прийти к двойному обложению наших компаний… Я боюсь, что таким методом мы уйдем в тарифную гонку, которая не будет хорошо влиять на всю экономику, которая и так пострадала от пандемии", - сказал Эдельгериев.
Чиновник пояснил, что введение дополнительных климатических сборов вызовет ответную реакцию остальных стран, что и приведет к гонке. Он также отметил, что цель состоит в сохранении климата, а не в введении тарифов.
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