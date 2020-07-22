Российский спецпредставитель прокомментировал введение сборов ЕС по СО2

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Введение Введение ЕС дополнительных сборов на продукцию зарубежных производителей в связи с выбросами СО2 , которые сопровождали ее производство, может спровоцировать введение ответных сборов, двойное налогообложение и гонку тарифов, заявил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на онлайн-конференции "Российского партнерства за сохранение климата" в среду.

Ранее ЕС заявило о намерении ввести "углеродный налог" на иностранные товары, которые поставляются на европейский рынок. ЕС придерживается стратегического плана развития "Зеленая сделка", в рамках которого и будет введен налог. По мнению европейских чиновников, это уравняет на внутреннем рынке продукцию ЕС, произведенную по высоким климатическим стандартам с минимальными выбросами СО2 и продукцию из других стран, где используются более дешевые технологии с высокими выбросами СО2, которые являются причиной высокого темпа глобального изменения климата.

"У нас нет единых подходов. Сам этот вопрос с пограничным регулирующим механизмом (дополнительный сбор на границе - ред.) Европейского союза. Он тоже неоднозначный, потому что мы можем прийти к двойному обложению наших компаний… Я боюсь, что таким методом мы уйдем в тарифную гонку, которая не будет хорошо влиять на всю экономику, которая и так пострадала от пандемии", - сказал Эдельгериев.