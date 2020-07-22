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Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь
Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь и пищевой спирт не оказывает влияния на уровень розничных цен - он растет из-за инфляции,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:34
вадим дробиз
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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вадим дробиз, министерство финансов рф (минфин россии), общество, экономика

Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

15:34 22.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь и пищевой спирт не оказывает влияния на уровень розничных цен - он растет из-за инфляции, удорожания сырья и повышения акцизов на спиртное, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
Минфин предложил повысить с 1 января 2021 года в России минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. В частности, МРЦ на водку может вырасти на 3,5%, до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с текущих 230 рублей, на коньяк - на 3%, до 446 рублей (с 433 рублей). Кроме того, министерство предлагает повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - на 3,5%, до 59 рублей за литр безводного спирта.
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"МРЦ – это цена, по которой практически нет продукции в магазинах, и ее повышение не имеет никакого отношения к минимальной цене. Цена на водку, на коньяк в рознице повышается, но не в связи с тем, вводит или нет новую цену (МРЦ – ред.) государство, а потому что идут инфляционные процессы, растет стоимость сырья, а теперь еще и растет и ставка акциза на крепкий алкоголь", - сказал Дробиз.
По его словам, МРЦ сильно занижена и не учитывает издержки производителей. "На сегодняшний день минимальная цена на бутылку водки занижена на 8-10%, бутылки коньяка - примерно на 20%. Такая цена невыгодна производителю и рознице, но вовсе не потому что они пытаются "заработать на народе": просто государство определяет такую низкую цену", - сказал Дробиз.
Он заметил, что ставка акциза на крепкий алкоголь с 2020 года будет расти примерно на 4-5% в год (в 2021-2022 годах), поэтому повышение МРЦ будет даже не на уровне инфляции и роста акциза, а только на величину роста ставки акциза, но она все равно останется заниженной относительно реальной минимальной.
В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, на игристое вино (шампанское) - 164 рубля за 0,75 литра готовой продукции. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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