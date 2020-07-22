Эксперт объяснил, почему в России дорожает крепкий алкоголь

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь и пищевой спирт не оказывает влияния на уровень розничных цен - он растет из-за инфляции, удорожания сырья и повышения акцизов на спиртное, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь и пищевой спирт не оказывает влияния на уровень розничных цен - он растет из-за инфляции, удорожания сырья и повышения акцизов на спиртное, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

Минфин предложил повысить с 1 января 2021 года в России минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. В частности, МРЦ на водку может вырасти на 3,5%, до 238 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с текущих 230 рублей, на коньяк - на 3%, до 446 рублей (с 433 рублей). Кроме того, министерство предлагает повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья - на 3,5%, до 59 рублей за литр безводного спирта.

"МРЦ – это цена, по которой практически нет продукции в магазинах, и ее повышение не имеет никакого отношения к минимальной цене. Цена на водку, на коньяк в рознице повышается, но не в связи с тем, вводит или нет новую цену (МРЦ – ред.) государство, а потому что идут инфляционные процессы, растет стоимость сырья, а теперь еще и растет и ставка акциза на крепкий алкоголь", - сказал Дробиз.

По его словам, МРЦ сильно занижена и не учитывает издержки производителей. "На сегодняшний день минимальная цена на бутылку водки занижена на 8-10%, бутылки коньяка - примерно на 20%. Такая цена невыгодна производителю и рознице, но вовсе не потому что они пытаются "заработать на народе": просто государство определяет такую низкую цену", - сказал Дробиз.

Он заметил, что ставка акциза на крепкий алкоголь с 2020 года будет расти примерно на 4-5% в год (в 2021-2022 годах), поэтому повышение МРЦ будет даже не на уровне инфляции и роста акциза, а только на величину роста ставки акциза, но она все равно останется заниженной относительно реальной минимальной.