Взятую в заложники во французской тюрьме женщину освободили

ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Сотрудникам спецподразделения Eris, призванного наводить порядок в местах лишения свободы, удалось освободить женщину, которую ранее в среду захватил в заложники ее муж, отбывающий наказание в центре лишения свободы французского Роана, сообщает профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.

Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный самодельным оружием, захватил свою супругу, пришедшую на свидание. По некоторым данным, он требовал перевода из учреждения, в котором отбывает наказание.