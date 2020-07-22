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Взятую в заложники во французской тюрьме женщину освободили
Сотрудникам спецподразделения Eris, призванного наводить порядок в местах лишения свободы, удалось освободить женщину, которую ранее в среду захватил в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:34
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60
франция, лион, в мире

Взятую в заложники во французской тюрьме женщину освободили

15:34 22.07.2020
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© AP Photo / Claude ParisСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции
© AP Photo / Claude Paris
Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Сотрудникам спецподразделения Eris, призванного наводить порядок в местах лишения свободы, удалось освободить женщину, которую ранее в среду захватил в заложники ее муж, отбывающий наказание в центре лишения свободы французского Роана, сообщает профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.
Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный самодельным оружием, захватил свою супругу, пришедшую на свидание. По некоторым данным, он требовал перевода из учреждения, в котором отбывает наказание.
На место происшествия из Лиона прибыли сотрудники спецподразделения Eris, которые смогли обеспечить освобождение заложницы. О состоянии здоровья женщины информации нет.
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Вчера, 15:03
Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену
130202
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ФранцияЛионВ мире
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