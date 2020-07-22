https://ria.ru/20200722/1574724097.html
Постпредство России при ОБСЕ осудило нападение на журналистов в США
Постпредство РФ при ОБСЕ решительно осудило нападение полицейских на журналистов "Первого канала" в Портленде и призвало американских коллег выполнять положения РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:33
2020-07-22T15:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, обсе, портленд, сша
ВЕНА, 22 июл - РИА Новости.
Постпредство РФ при ОБСЕ решительно осудило нападение полицейских на журналистов "Первого канала" в Портленде
и призвало американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ о безопасности журналистов.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Решительно осуждаем нападение полицейских на журналистов @channelone_rus, освещавших протесты в Портленде. Призывам американских коллег выполнять положения решения СМИД ОБСЕ о безопасности журналистов", - говорится в сообщении постпредства в Twitter
.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.