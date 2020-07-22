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На Украине прошли протесты против дистанционного обучения
Акция протеста против дистанционного обучения, введенного из-за карантина, прошла на площади Независимости в Хмельницком на Украине, сообщило издание... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:14
коронавирус covid-19
алексей данилов
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владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, алексей данилов, хмельницкий (город), владимир зеленский, в мире

На Украине прошли протесты против дистанционного обучения

15:29 22.07.2020 (обновлено: 22:14 22.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 22 июл – РИА Новости. Акция протеста против дистанционного обучения, введенного из-за карантина, прошла на площади Независимости в Хмельницком на Украине, сообщило издание "Суспільне" ("Общественное").
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что большинство школ в стране осенью могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что второй волны коронавируса удастся избежать и дети с 1 сентября смогут начать обучение в школах в обычном режиме, потому что страна пока технически не готова к дистанционному обучению. Позже глава минздрава Максим Степанов не исключил смешанной формы обучения.
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"В Хмельницком на майдане Независимости состоялась акция протеста против дистанционного обучения. На мероприятие пришло около 250 участников, некоторые люди были с плакатами "Нет дистанционному обучению!", "Школьникам дневную форму обучения". Участники акции выступали против дистанционного обучения и карантина в целом, на акции протеста собирали подписи под резолюцией, которую в дальнейшем будут передавать в высшие инстанции области и страны", - сообщает издание на своем сайте.
В издании отметили, что к протестующим вышел первый заместитель главы областной администрации Роман Примуш и сказал, что областная власть также поддерживает отмену дистанционного обучения с 1 сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Алексей ДаниловХмельницкий (город)Владимир ЗеленскийВ мире
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