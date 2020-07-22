На Украине прошли протесты против дистанционного обучения

"В Хмельницком на майдане Независимости состоялась акция протеста против дистанционного обучения. На мероприятие пришло около 250 участников, некоторые люди были с плакатами "Нет дистанционному обучению!", "Школьникам дневную форму обучения". Участники акции выступали против дистанционного обучения и карантина в целом, на акции протеста собирали подписи под резолюцией, которую в дальнейшем будут передавать в высшие инстанции области и страны", - сообщает издание на своем сайте.