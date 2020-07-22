Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает ГТРК "Тула"

Девушка появится в тульском региональном эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Прогноз погоды с ее участием можно будет увидеть уже 22 июля.

Как отметила Жукова, для нее съемки передачи стали полезным опытом.

"Для меня действительно это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съемках был с командой Zasport. <…> Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать", — сказала она.

При этом девушка продолжает работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице и хочет стать врачом.

Телевизионный проект ГТРК "Тула" с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса

В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. Девушка не стала надевать одежду под комбинезон, так как в нем было слишком жарко. По ее словам, она никак не ожидала, что костюм окажется насквозь просвечивающим. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.