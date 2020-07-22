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Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:51
тула
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
тула, общество

Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей

15:28 22.07.2020 (обновлено: 16:51 22.07.2020)
39507
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает ГТРК "Тула".
Девушка появится в тульском региональном эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Прогноз погоды с ее участием можно будет увидеть уже 22 июля.
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Как отметила Жукова, для нее съемки передачи стали полезным опытом.
"Для меня действительно это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съемках был с командой Zasport. <…> Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать", — сказала она.
При этом девушка продолжает работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице и хочет стать врачом.
Телевизионный проект ГТРК "Тула" с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса.
В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. Девушка не стала надевать одежду под комбинезон, так как в нем было слишком жарко. По ее словам, она никак не ожидала, что костюм окажется насквозь просвечивающим. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.
В июне девушка стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
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