Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении "Sea Breeze-2020". Активная фаза учения ОВМС НАТО "Sea Breeze-2020" проходит в северо-западной части Черного моря. В маневрах принимают участия корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнеров.
Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для "отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности".
20 июля, 16:03В Черном море начались учения Sea Breeze-2020