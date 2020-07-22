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Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze
Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:28
алексей неижпапа
черное море
вооруженные силы украины
военно-морские силы сша
черноморский флот вмф россии
нато
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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алексей неижпапа, черное море, вооруженные силы украины, военно-морские силы сша, черноморский флот вмф россии, нато, в мире

Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze

15:28 22.07.2020
406
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по слежению за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении "Sea Breeze-2020". Активная фаза учения ОВМС НАТО "Sea Breeze-2020" проходит в северо-западной части Черного моря. В маневрах принимают участия корабли и авиационная техника ВМС США и стран-партнеров.
Международные учения Sea Breeze-2020 начались в понедельник в Черном море, сообщил командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа. По его словам, учения проводятся для "отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности".
Военнослужащие отрабатывают действия против захвата кораблей в Черном море в рамках международных учений Sea Breeze
20 июля, 16:03
В Черном море начались учения Sea Breeze-2020
1310004
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Алексей НеижпапаЧерное мореВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы СШАЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОВ мире
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