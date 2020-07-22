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В РСТ оценили решение о компенсации расходов туристам за отдых в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение правительства о компенсации расходов туристам за отдых на территории... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:29
туризм
юрий барзыкин
российский союз туриндустрии (рст)
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юрий барзыкин, российский союз туриндустрии (рст), общество

В РСТ оценили решение о компенсации расходов туристам за отдых в России

15:27 22.07.2020 (обновлено: 15:29 22.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал решение правительства о компенсации расходов туристам за отдых на территории страны.
Барзыкин положительно оценил нововведение и отметил, что более 70 процентов россиян хотят поехать в путешествия, но менее 40 процентов имеют такую возможность. Кроме того, по его словам, на ситуацию негативно повлияла пандемия коронавируса.
"Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие", — сказал он в комментарии телеканалу "360".
Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, кешбэк за покупку внутренних туров будет начисляться при оплате услуги картой платежной системы "Мир". На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
Вчера, 14:44Туризм
Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России
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ТуризмЮрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Общество
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