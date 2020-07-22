Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию

ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Защита россиянина Защита россиянина Александра Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию , заявила РИА Новости его адвокат Ариан Зимра, комментируя ходатайство прокуратуры Парижа передать его дело в суд.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и оставить россиянина под стражей.

"Судебные следователи считают, что Александра Винника есть за что судить во Франции. Для нас, как стороны защиты, важны три вещи. Первая - незаконность передачи Винника во Францию", - сказала Зимра.

Второй момент, на который указала адвокат, - это то, что дело ее подзащитного, который не говорит и не читает по-французски, не переведено на русский язык. Поэтому россиянин не может ознакомиться с материалами на родном языке и осуществлять свою защиту. Наконец, адвокат отметила, что "часть судебной процедуры во Франции опирается на процесс в США , которая не приобщена к делу".

По мнению Зимры, есть "большая спешка" при рассмотрении дела Винника.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.