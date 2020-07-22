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Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию
Защита россиянина Александра Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию, заявила РИА Новости его адвокат Ариан Зимра, комментируя ходатайство РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:27
дело александра винника
александр винник
франция
сша
париж
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353
60
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Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию

15:27 22.07.2020
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© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Защита россиянина Александра Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию, заявила РИА Новости его адвокат Ариан Зимра, комментируя ходатайство прокуратуры Парижа передать его дело в суд.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Парижа потребовала передать дело Винника в суд и оставить россиянина под стражей.
"Судебные следователи считают, что Александра Винника есть за что судить во Франции. Для нас, как стороны защиты, важны три вещи. Первая - незаконность передачи Винника во Францию", - сказала Зимра.
Второй момент, на который указала адвокат, - это то, что дело ее подзащитного, который не говорит и не читает по-французски, не переведено на русский язык. Поэтому россиянин не может ознакомиться с материалами на родном языке и осуществлять свою защиту. Наконец, адвокат отметила, что "часть судебной процедуры во Франции опирается на процесс в США, которая не приобщена к делу".
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По мнению Зимры, есть "большая спешка" при рассмотрении дела Винника.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В мае суд в Париже отклонил жалобу защиты россиянина Винника на отказ освободить его из-под стражи.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
19 июня, 14:29
Москалькова попросила Совфед оказать содействие в защите прав Винника
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияСШАПарижВ мире
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