Голикова считает возможным снижение бедности в два раза к 2030 году

"Я хотела бы обратить внимание на то, что снижение бедности в два раза, которое обозначено президентом в качестве одной из основных национальных целей, оно также требует поддержки дополнительными финансовыми мерами. И нам предстоит до 30 октября, а это значит, совпадает с бюджетным процессом, по иному взглянуть на реализацию не только нацпроектов, но и реализацию национальных целей, для того чтобы действительно к 2030 году было обеспечено снижение бедности до 6,6%, поскольку речь идет о сравнении с 2017 годом", - сказала она журналистам.