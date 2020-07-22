https://ria.ru/20200722/1574723177.html
Голикова считает возможным снижение бедности в два раза к 2030 году
Цель по снижению бедности в два раза к 2030 году достижима, но требует финансовых мер, кабмин предложит дополнительные механизмы до 30 октября, сообщила... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:26
2020-07-22T15:26
россия
татьяна голикова
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, татьяна голикова, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Цель по снижению бедности в два раза к 2030 году достижима, но требует финансовых мер, кабмин предложит дополнительные механизмы до 30 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова
.
"Я хотела бы обратить внимание на то, что снижение бедности в два раза, которое обозначено президентом в качестве одной из основных национальных целей, оно также требует поддержки дополнительными финансовыми мерами. И нам предстоит до 30 октября, а это значит, совпадает с бюджетным процессом, по иному взглянуть на реализацию не только нацпроектов, но и реализацию национальных целей, для того чтобы действительно к 2030 году было обеспечено снижение бедности до 6,6%, поскольку речь идет о сравнении с 2017 годом", - сказала она журналистам.
Голикова
подчеркнула, что "эта цель достижима".
"Мы, думаю, предложим дополнительные механизмы". - сказала она.
Она также отметила, что дополнительные финансовые ресурсы предусмотрены на институт социального контракта, они войдут в бюджет 2021-23 годов и будут предоставлены регионам для поддержки семей.