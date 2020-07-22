https://ria.ru/20200722/1574722723.html
Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике, сообщили СМИ
2020-07-22T15:21
2020-07-22T15:22
россия
владимир путин
индия
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574705000.html
1
россия
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155820/46/1558204699_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_31b36a0bc87c506678a71f30b635ad47.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, индия, безопасность, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Индия
и Россия завершают работу над пактом о совместной логистике в сфере обороны, который может обеспечить беспрепятственный доступ к военным базам и объектам поддержки двух стран, сообщает газета Economic Times
.
По данным собеседников газеты, в настоящее время пакт находится в стадии обсуждения и может быть подписан в ходе визита президента России Владимира Путина
в Индию, намеченного на конец года.
По информации газеты, соглашение об обмене материально-техническим обеспечением упростит взаимодействие двух стран и поддержку кораблей и самолетов, в частности, военно-морской флот Индии, в котором много военных кораблей российского происхождения, сможет беспрепятственно проходить транзитом для проведения учений, а ВВС Индии будет легче развертывать самолеты для совместных учений. В соответствии с соглашением россияне могли использовать для заправки такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам, а Индия, в свою очередь, получит доступ к российским портам и авиабазам, в частности, это касается портов в российской части Арктики, пишет издание.
Как отмечает газета, помимо этого в рамках предлагаемого соглашения может быть предусмотрена возможность развертывания определенного контингента войск в странах друг друга.
Индия уже имеет аналогичные соглашения с США, Францией и Австралией, переговоры с Японией по такому соглашению находятся в завершающей стадии.