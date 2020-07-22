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Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике, сообщили СМИ
2020-07-22T15:22
россия
владимир путин
индия
безопасность
в мире
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1
россия
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, индия, безопасность, в мире

Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике, сообщили СМИ

15:21 22.07.2020 (обновлено: 15:22 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group, на V Восточном экономическом форуме
Вертолет Ми-171А2, изготовленный для индийской компании Vectra Group, на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июл – РИА Новости. Индия и Россия завершают работу над пактом о совместной логистике в сфере обороны, который может обеспечить беспрепятственный доступ к военным базам и объектам поддержки двух стран, сообщает газета Economic Times.
По данным собеседников газеты, в настоящее время пакт находится в стадии обсуждения и может быть подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию, намеченного на конец года.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:53
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с наводнениями
По информации газеты, соглашение об обмене материально-техническим обеспечением упростит взаимодействие двух стран и поддержку кораблей и самолетов, в частности, военно-морской флот Индии, в котором много военных кораблей российского происхождения, сможет беспрепятственно проходить транзитом для проведения учений, а ВВС Индии будет легче развертывать самолеты для совместных учений. В соответствии с соглашением россияне могли использовать для заправки такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам, а Индия, в свою очередь, получит доступ к российским портам и авиабазам, в частности, это касается портов в российской части Арктики, пишет издание.
Как отмечает газета, помимо этого в рамках предлагаемого соглашения может быть предусмотрена возможность развертывания определенного контингента войск в странах друг друга.
Индия уже имеет аналогичные соглашения с США, Францией и Австралией, переговоры с Японией по такому соглашению находятся в завершающей стадии.
2710020
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РоссияВладимир ПутинИндияБезопасностьВ мире
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