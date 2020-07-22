Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике, сообщили СМИ

По информации газеты, соглашение об обмене материально-техническим обеспечением упростит взаимодействие двух стран и поддержку кораблей и самолетов, в частности, военно-морской флот Индии, в котором много военных кораблей российского происхождения, сможет беспрепятственно проходить транзитом для проведения учений, а ВВС Индии будет легче развертывать самолеты для совместных учений. В соответствии с соглашением россияне могли использовать для заправки такие порты, как Мумбаи и Вишакхапатнам, а Индия, в свою очередь, получит доступ к российским портам и авиабазам, в частности, это касается портов в российской части Арктики, пишет издание.