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В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
Движение в центре по Ильинке перекрыто из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:18
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, происшествия

В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

15:21 22.07.2020 (обновлено: 16:18 22.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы. 22 июля 2020
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в центре по Ильинке перекрыто из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На улице Ильинка в районе дома 12 обнаружен подозрительный предмет. Движение по улице Ильинка временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади", - говорится в сообщении
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, подозрительным предметом оказалась бесхозная сумка. На место происшествия вызваны кинологи.
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