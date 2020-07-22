В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в центре по Ильинке перекрыто из-за обнаруженного подозрительного предмета, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На улице Ильинка в районе дома 12 обнаружен подозрительный предмет. Движение по улице Ильинка временно перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади", - говорится в сообщении