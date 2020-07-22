В ЛНР заявили о подрыве силовика у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Украинский силовик подорвался на мине в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в среду журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"В связи с участившимися подрывами военнослужащих ВСУ на собственных минных полях командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" направило группу инженерного обеспечения из 12 человек в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в районе населенного пункта Мироновский для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках, с целью недопущения потерь среди военнослужащих ВСУ", - заявил Филипоненко.
Он уточнил, что в ходе работ по разминированию местности командир группы украинских силовиков подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения.
"Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики", - заявил Филипоненко.