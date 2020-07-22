https://ria.ru/20200722/1574722286.html
Путин призвал сделать современные сервисы понятными для людей
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным заявил, что все современные сервисы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:18
2020-07-22T15:18
максим топилин
владимир путин
общество
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РИА Новости
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максим топилин, владимир путин, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
во время рабочей встречи с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным
заявил, что все современные сервисы должны быть доступны для пользования и понятны людям.
"В принципе это является, наверное, идеальной моделью, к которой нужно стремиться: когда на основании данных, которых становится все больше, мы можем все делать в автоматическом режиме", - сказал Топилин.
Он также рассказал об эксперименте с введением электронной трудовой книжки.
"Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться", - ответил глава государства.
Стенограмма общения опубликована на сайте Кремля.