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Путин призвал сделать современные сервисы понятными для людей
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным заявил, что все современные сервисы... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:18
максим топилин
владимир путин
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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максим топилин, владимир путин, общество

Путин призвал сделать современные сервисы понятными для людей

15:18 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления Пенсионного фонда РФ Максимом Топилиным
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с председателем правления Пенсионного фонда Максимом Топилиным заявил, что все современные сервисы должны быть доступны для пользования и понятны людям.
"В принципе это является, наверное, идеальной моделью, к которой нужно стремиться: когда на основании данных, которых становится все больше, мы можем все делать в автоматическом режиме", - сказал Топилин.
Он также рассказал об эксперименте с введением электронной трудовой книжки.
"Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться", - ответил глава государства.
Стенограмма общения опубликована на сайте Кремля.
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