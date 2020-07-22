Голикова надеется на скорое разрешение на испытания вакцины "Вектора"

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что до конца этой недели будет получено разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор".
"То же самое можно отнести, я говорю о конце этого года, надеюсь очень, к вакцине, которая разрабатывается нашим научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Здесь документы тоже уже поданы на клинические исследования. Надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение, и соответственно осенью это тоже подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала она журналистам.
Она также отметила, что вакцина, которая разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи находится сейчас на завершении клинических исследований.
"И предполагается, что в августе будут документы на государственную регистрацию. В любом случае, будут идти пострегистрационные клинические исследования, и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - сказала Голикова.
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