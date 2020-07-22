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Голикова надеется на скорое разрешение на испытания вакцины "Вектора"
Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что до конца этой недели будет получено разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова надеется на скорое разрешение на испытания вакцины "Вектора"

15:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что до конца этой недели будет получено разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор".
"То же самое можно отнести, я говорю о конце этого года, надеюсь очень, к вакцине, которая разрабатывается нашим научным центром "Вектор" Роспотребнадзора. Здесь документы тоже уже поданы на клинические исследования. Надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение, и соответственно осенью это тоже подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала она журналистам.
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Она также отметила, что вакцина, которая разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи находится сейчас на завершении клинических исследований.
"И предполагается, что в августе будут документы на государственную регистрацию. В любом случае, будут идти пострегистрационные клинические исследования, и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - сказала Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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