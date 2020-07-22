Голикова надеется на скорое разрешение на испытания вакцины "Вектора"

Она также отметила, что вакцина, которая разрабатывается Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи находится сейчас на завершении клинических исследований.

"И предполагается, что в августе будут документы на государственную регистрацию. В любом случае, будут идти пострегистрационные клинические исследования, и одновременно уже начнется производство этой вакцины", - сказала Голикова.