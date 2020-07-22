Свердловский министр умер от коронавируса

В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 210

В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 210

Глава региона выразил соболезнования и отметил, что врачи сделали все возможное для Дегтярева, который находился на искусственной вентиляции легких, но не смогли спасти его.