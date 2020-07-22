https://ria.ru/20200722/1574721681.html
Свердловский министр умер от коронавируса
Умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:10
2020-07-22T18:15
коронавирус в россии
дмитрий дегтярев
здоровье - общество
свердловская область
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https://ria.ru/20200722/1574708958.html
Иван Чугайнов
РИАН даже не поинтересовался вопросом, сколько лет было министру. Просто перепечатали твиттер и добавили пару дежурных абзацев. Отличная работа!
21
Aleksei Asdf
Так, в Уфе, например, необычайно большой рост заболевших и умерших от "неидентифицируемой пневмонии". Ни в коем слуае не коронавирус, она просто не идентифицируется))
17
9
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574738062_0:22:605:362_1400x0_80_0_0_788fa9877c678610d2752aa5a2a5b914.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, дмитрий дегтярев, здоровье - общество, свердловская область