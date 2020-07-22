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Свердловский министр умер от коронавируса
Умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:15
коронавирус в россии
дмитрий дегтярев
здоровье - общество
свердловская область
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РИАН даже не поинтересовался вопросом, сколько лет было министру. Просто перепечатали твиттер и добавили пару дежурных абзацев. Отличная работа!
21
Так, в Уфе, например, необычайно большой рост заболевших и умерших от "неидентифицируемой пневмонии". Ни в коем слуае не коронавирус, она просто не идентифицируется))
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9
свердловская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574738062_0:22:605:362_1400x0_80_0_0_788fa9877c678610d2752aa5a2a5b914.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
коронавирус в россии, дмитрий дегтярев, здоровье - общество, свердловская область

Свердловский министр умер от коронавируса

15:10 22.07.2020 (обновлено: 18:15 22.07.2020)
20859
© Фото : Департамент информационной политики Свердловской областиМинистр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев
Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев
© Фото : Департамент информационной политики Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
"У него несколько недель назад был диагностирован коронавирус", — написал губернатор в Instagram.
Машина скорой помощи
Вчера, 12:39Распространение нового коронавируса
В Свердловской области число жертв коронавируса выросло до 210
Глава региона выразил соболезнования и отметил, что врачи сделали все возможное для Дегтярева, который находился на искусственной вентиляции легких, но не смогли спасти его.
Свердловская область находится на четвертом месте среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом: подтверждены 18 484 случая, из них 234 — за последние сутки. Умерли 210 человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что четыре отечественные вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Он выразил надежду, что препараты запустят в массовое производство уже осенью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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39612167613
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Коронавирус в РоссииДмитрий ДегтяревЗдоровье - ОбществоСвердловская область
Популярные комментарии
РИАН даже не поинтересовался вопросом, сколько лет было министру. Просто перепечатали твиттер и добавили пару дежурных абзацев. Отличная работа!
22 июля, 17:59
Иван Чугайнов
1530102
Так, в Уфе, например, необычайно большой рост заболевших и умерших от "неидентифицируемой пневмонии". Ни в коем слуае не коронавирус, она просто не идентифицируется))
22 июля, 20:49
Aleksei Asdf
801602
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