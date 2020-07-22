Стало известно, в какие города Прибалтики поедут туристы после пандемии

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга, опрошенные Lux Express Group, назвали Таллин первым городом куда они поедут после открытия границ России и ЕС, сообщила компания-перевозчик.

За столицу Эстонии проголосовали 42 процента (участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответов среди городов Прибалтики и Финляндии).

На втором месте – Хельсинки (35 процентов голосов), на третьем – Рига (21 процент).

В пятерку самых востребованных вошли также Нарва – так ответили 14 процентов респондентов, за Вильнюс проголосовали семь процентов.

Далее в списке расположились города Котка, набравший шесть процентов голосов, Йыхви (четыре процента), Тарту и Вантаа (по три процента) и Пярну, куда собираются поехать два процента пользователей.