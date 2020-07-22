Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Говорить о завершении волны Говорить о завершении волны коронавируса пока не приходится, эпидемический процесс развивается, но здравоохранение готово, поэтому в будущее можно смотреть оптимистично, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико

"Говорить о COVID-19 о том, что прошла какая-то волна, это не так. Мы знаем, что эпидемический процесс развивается... Говорить о какой-то волне не приходится", - сказал Брико на пресс-конференции.

Он отметил, что, вероятно, подъема заболеваемости коронавирусом, такой же волны, как была, уже не будет, будет сезонный подъем.

"Наше здравоохранение готово, так что будем оптимистично смотреть в будущее", - подчеркнул Брико.