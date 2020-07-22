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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574721415.html
Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса
Говорить о завершении волны коронавируса пока не приходится, эпидемический процесс развивается, но здравоохранение готово, поэтому в будущее можно смотреть... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:09
распространение нового коронавируса
николай брико
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса

15:09 22.07.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Говорить о завершении волны коронавируса пока не приходится, эпидемический процесс развивается, но здравоохранение готово, поэтому в будущее можно смотреть оптимистично, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
"Говорить о COVID-19 о том, что прошла какая-то волна, это не так. Мы знаем, что эпидемический процесс развивается... Говорить о какой-то волне не приходится", - сказал Брико на пресс-конференции.
Он отметил, что, вероятно, подъема заболеваемости коронавирусом, такой же волны, как была, уже не будет, будет сезонный подъем.
"Наше здравоохранение готово, так что будем оптимистично смотреть в будущее", - подчеркнул Брико.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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