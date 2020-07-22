https://ria.ru/20200722/1574721415.html
Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса
Говорить о завершении волны коронавируса пока не приходится, эпидемический процесс развивается, но здравоохранение готово, поэтому в будущее можно смотреть... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:09
2020-07-22T15:09
распространение нового коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
первый мгму имени сеченова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1400x0_80_0_0_93dd386c594c6aebeaa25cc94b1640fa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1400x0_80_0_0_93dd386c594c6aebeaa25cc94b1640fa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1400x0_80_0_0_a2667414df7bd70995634fe9f6e14caa.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_472:0:2519:2047_1400x0_80_0_0_0396e3a3e2bd1d5f8808022dc9506b72.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, первый мгму имени сеченова, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Говорить о завершении волны коронавируса
пока не приходится, эпидемический процесс развивается, но здравоохранение готово, поэтому в будущее можно смотреть оптимистично, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико
.
"Говорить о COVID-19 о том, что прошла какая-то волна, это не так. Мы знаем, что эпидемический процесс развивается... Говорить о какой-то волне не приходится", - сказал Брико на пресс-конференции.
Он отметил, что, вероятно, подъема заболеваемости коронавирусом, такой же волны, как была, уже не будет, будет сезонный подъем.
"Наше здравоохранение готово, так что будем оптимистично смотреть в будущее", - подчеркнул Брико.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.