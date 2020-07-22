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В Подольске возбудили дело против матери мальчика, выпавшего из окна
Дело об оставлении в опасности возбудили после падения мальчика из окна в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:09
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
подольск
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"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
В Подольске малыш упал с балкона на четвертом этаже, пока его нетрезвая мать спала дома. Мальчик перевесился через перила. Падавшего малыша поймали местные жители. Ребенок чудом не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело.
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), подольск, татьяна петрова, происшествия

В Подольске возбудили дело против матери мальчика, выпавшего из окна

15:07 22.07.2020 (обновлено: 20:09 22.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбудили после падения мальчика из окна в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее полиция сообщила, что в доме на улице Ульяновых в Подольске мальчик перевесился через перила балкона на четвертом этаже, падавшего ребенка поймали местные жители. Правоохранители долго не могли попасть в квартиру, двери удалось вскрыть сотрудникам экстренных служб, там они нашли 21-летнюю мать с признаками алкогольного опьянения и ее младшего сына. По данным ГУМВД, она спала и не заметила отсутствия мальчика.
Автомобиль Прокуратуры России
21 июля, 19:59
Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье ..."Оставление в опасности", - сказала Петрова.
Ранее она сообщила, что в июне в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), женщину поставили на профилактический учет. Сейчас двое ее детей находятся в Подольской детской городской больнице.
СК сообщал, что после этого инцидента следователи начали проверку по факту возможной халатности органов опеки.
Сотрудник полиции
21 июля, 16:29
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
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ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)ПодольскТатьяна ПетроваПроисшествия
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