В Подольске возбудили дело против матери мальчика, выпавшего из окна

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Дело об оставлении в опасности возбудили после падения мальчика из окна в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Ранее полиция сообщила, что в доме на улице Ульяновых в Подольске мальчик перевесился через перила балкона на четвертом этаже, падавшего ребенка поймали местные жители. Правоохранители долго не могли попасть в квартиру, двери удалось вскрыть сотрудникам экстренных служб, там они нашли 21-летнюю мать с признаками алкогольного опьянения и ее младшего сына. По данным ГУМВД, она спала и не заметила отсутствия мальчика.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье ..."Оставление в опасности", - сказала Петрова.
Ранее она сообщила, что в июне в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), женщину поставили на профилактический учет. Сейчас двое ее детей находятся в Подольской детской городской больнице.
СК сообщал, что после этого инцидента следователи начали проверку по факту возможной халатности органов опеки.