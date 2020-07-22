В Подольске возбудили дело против матери мальчика, выпавшего из окна

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

Прокуратура начала проверку после падения ребенка из окна в Подольске

"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по статье ..."Оставление в опасности", - сказала Петрова.

Ранее она сообщила, что в июне в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"), женщину поставили на профилактический учет. Сейчас двое ее детей находятся в Подольской детской городской больнице.