https://ria.ru/20200722/1574721085.html
СМИ: посольство Китая в США получало угрозы по телефону
Посольство Китая в США в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета "Пэнпай" со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:05
2020-07-22T23:16
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид кнр, китай, сша, в мире
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости.
Посольство Китая
в США
в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета "Пэнпай" со ссылкой на осведомленный источник.
Издание пишет, что 20 июля в визовый отдел посольства Китая в США с неизвестного номера поступали телефонные звонки. Звонившим был мужчина, который разговаривал на английском языке, он вешал трубку после ответа сотрудников.
"Во время последнего звонка мужчина спросил: "Это визовый отдел посольства Китая?", после подтверждения, звонивший спросил: "Вы знаете, что у вас есть в фойе?" После этого он сымитировал звук взрыва и повесил трубку", - пишет издание.
Кроме того, по словам источника, 21 марта на адрес посольства поступило письмо с угрозами расправы, а в последнее время резко возросли угрозы нападений, которые приходят в письменной форме на адрес посольства.
В связи с этим посольство и генконсульства Китая в США усилили меры безопасности.
Ранее официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь заявил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.