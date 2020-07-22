СМИ: посольство Китая в США получало угрозы по телефону

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Посольство Посольство Китая США в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета "Пэнпай" со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что 20 июля в визовый отдел посольства Китая в США с неизвестного номера поступали телефонные звонки. Звонившим был мужчина, который разговаривал на английском языке, он вешал трубку после ответа сотрудников.

"Во время последнего звонка мужчина спросил: "Это визовый отдел посольства Китая?", после подтверждения, звонивший спросил: "Вы знаете, что у вас есть в фойе?" После этого он сымитировал звук взрыва и повесил трубку", - пишет издание.

Кроме того, по словам источника, 21 марта на адрес посольства поступило письмо с угрозами расправы, а в последнее время резко возросли угрозы нападений, которые приходят в письменной форме на адрес посольства.

В связи с этим посольство и генконсульства Китая в США усилили меры безопасности.