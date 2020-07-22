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СМИ: посольство Китая в США получало угрозы по телефону
Посольство Китая в США в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета "Пэнпай" со ссылкой на осведомленный источник. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:16
мид кнр
китай
сша
в мире
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1
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b57556dfeb004fe97c1ff6184a80adb5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид кнр, китай, сша, в мире

СМИ: посольство Китая в США получало угрозы по телефону

15:05 22.07.2020 (обновлено: 23:16 22.07.2020)
1062
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Посольство Китая в США в последние дни получало в свой адрес угрозы взрыва, пишет газета "Пэнпай" со ссылкой на осведомленный источник.
Издание пишет, что 20 июля в визовый отдел посольства Китая в США с неизвестного номера поступали телефонные звонки. Звонившим был мужчина, который разговаривал на английском языке, он вешал трубку после ответа сотрудников.
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"Во время последнего звонка мужчина спросил: "Это визовый отдел посольства Китая?", после подтверждения, звонивший спросил: "Вы знаете, что у вас есть в фойе?" После этого он сымитировал звук взрыва и повесил трубку", - пишет издание.
Кроме того, по словам источника, 21 марта на адрес посольства поступило письмо с угрозами расправы, а в последнее время резко возросли угрозы нападений, которые приходят в письменной форме на адрес посольства.
В связи с этим посольство и генконсульства Китая в США усилили меры безопасности.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.
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МИД КНРКитайСШАВ мире
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