Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Мне известно о нападении из СМИ - совершенно возмутительная ситуация. Я готовлю обращение комиссару ООН по правам человека. Нужно выразить свою позицию и свое возмущение относительно того, что совершенно недопустимо человеку или группе людей, выполняющим свой профессиональный долг, особенно в такой сложной сфере, как свобода слова, применять меры насилия и противодействия", - сказала Москалькова.