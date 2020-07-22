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Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:04
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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россия, медиавойны, татьяна москалькова, оон, в мире

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

15:04 22.07.2020
6273
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".
"Мне известно о нападении из СМИ - совершенно возмутительная ситуация. Я готовлю обращение комиссару ООН по правам человека. Нужно выразить свою позицию и свое возмущение относительно того, что совершенно недопустимо человеку или группе людей, выполняющим свой профессиональный долг, особенно в такой сложной сфере, как свобода слова, применять меры насилия и противодействия", - сказала Москалькова.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.
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