Глава карельского "Мемориала" получил три с половиной года колонии

Его оправдали по статьям об изготовлении детского порно, разврате и незаконном хранении оружия, но признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы, защита настаивала на полном оправдании. До вступления приговора в силу осужденный останется в СИЗО.

"Я посчитал, где-то он должен выйти в ноябре. То есть ему осталось отбыть 3,5 месяца (с учетом времени, проведенного в СИЗО. — Прим. ред.)", — прокомментировал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Это уже второй приговор в рамках этой истории. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детского порно (в его компьютере следователи нашли несколько фото обнаженной приемной дочери), но признал виновным в незаконном хранении детали к огнестрельному оружию.

По этому обвинению правозащитник получил два с половиной года ограничения (не лишения) свободы, однако Верховный суд Карелии впоследствии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз Дмитриева обвинили в надругательстве над дочерью в период с 2012 по 2016 год.