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Глава карельского "Мемориала" получил три с половиной года колонии
Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T23:51
петрозаводский городской суд
правозащитный центр "мемориал"
юрий дмитриев
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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петрозаводский городской суд, правозащитный центр "мемориал", юрий дмитриев, происшествия

Глава карельского "Мемориала" получил три с половиной года колонии

15:03 22.07.2020 (обновлено: 23:51 22.07.2020)
12024
© REUTERS / Anton VaganovЮрий Дмитриев после заседания суда в Петрозаводске. 22 июля 2020
Юрий Дмитриев после заседания суда в Петрозаводске. 22 июля 2020
© REUTERS / Anton Vaganov
Юрий Дмитриев после заседания суда в Петрозаводске. 22 июля 2020
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима.
Его оправдали по статьям об изготовлении детского порно, разврате и незаконном хранении оружия, но признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы, защита настаивала на полном оправдании. До вступления приговора в силу осужденный останется в СИЗО.
"Я посчитал, где-то он должен выйти в ноябре. То есть ему осталось отбыть 3,5 месяца (с учетом времени, проведенного в СИЗО. — Прим. ред.)", — прокомментировал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
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Это уже второй приговор в рамках этой истории. В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детского порно (в его компьютере следователи нашли несколько фото обнаженной приемной дочери), но признал виновным в незаконном хранении детали к огнестрельному оружию.
По этому обвинению правозащитник получил два с половиной года ограничения (не лишения) свободы, однако Верховный суд Карелии впоследствии отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
Летом того же года правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело, на этот раз Дмитриева обвинили в надругательстве над дочерью в период с 2012 по 2016 год.
Оба дела объединили в одно производство. В итоге подсудимому вменяли насильственные действия сексуального характера в отношении приемного ребенка, изготовление порнографических материалов и незаконное хранение основной части одноствольного охотничьего ружья. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признал.
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5 апреля 2018, 21:25
СПЧ приветствует оправдание главы карельского "Мемориала"
1467846272
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Петрозаводский городской судПравозащитный центр "Мемориал"Юрий ДмитриевПроисшествия
Популярные комментарии
за педофилию надо вышку бы давать
22 июля, 15:12
Evgeniy Domichev
6600013
Мало дали.
22 июля, 15:20
ppiligrimwl
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