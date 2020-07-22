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Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену
Мужчина, находящийся под стражей во городе Роан на востоке Франции, в среду захватил в заложники свою супругу, пришедшую на свидание, сообщает профсоюз... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:03
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франция, лион, в мире

Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену

15:03 22.07.2020
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина, находящийся под стражей во городе Роан на востоке Франции, в среду захватил в заложники свою супругу, пришедшую на свидание, сообщает профсоюз сотрудников пенитенциарных учреждений SNP FO.
"В центре лишения свободы Роана произошел захват заложника. Заключенный находится в комнате для свиданий. В заложниках он удерживает свою жену. Его требования к настоящему моменту неясны", - сообщает профсоюз в своем аккаунте в сети Twitter.
По информации издания Progres, злоумышленник вооружен самодельным оружием и требует перевода из учреждения, в котором отбывает наказание.
Ожидается, что на место прибудет из Лиона спецподразделение Eris, которое служит для наведения порядка в местах лишения свободы.
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