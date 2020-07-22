https://ria.ru/20200722/1574720795.html
Во Франции заключенный захватил в заложники свою жену
Мужчина, находящийся под стражей во городе Роан на востоке Франции, в среду захватил в заложники свою супругу, пришедшую на свидание, сообщает профсоюз... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:03
2020-07-22T15:03
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https://ria.ru/20200722/1574710236.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, лион, в мире