Ученые сообщили о первой утечке метана с морского дна Антарктики

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ученые сообщили об обнаружении первой активной утечки метана с морского дна Ученые сообщили об обнаружении первой активной утечки метана с морского дна Антарктики , сообщает газета Guardian

По ее данным, ученые также установили, что микробы, которые обычно потребляют метан до того, как он поступит в атмосферу, появились на месте высвобождения газа лишь спустя пять лет после его обнаружения.

Считается, что большое количество метана хранится под морским дном Антарктики, и утечка газа может происходить из-за потепления океана.

Как пишет газета, впервые эта утечка была замечена в 2011 году, но ученым понадобилось еще пять лет, чтобы вернуться на место и изучить этот вопрос, после этого были начаты работы в лаборатории.

По данным газеты, на данный момент неизвестно, почему произошла утечка и какие события повлияли на это. Предполагается, что утечка не связана с глобальным потеплением, так как море Росса, на дне которого она была обнаружена, еще не значительно прогрелось.

Издание отмечает, что исследование имеет ценность для определения климатических моделей, так как нынешние модели не учитывают задержку в потреблении утекшего метана микробами, которую установили ученые в последний раз.