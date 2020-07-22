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Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T15:00
татьяна москалькова
рамзан кадыров
сша
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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татьяна москалькова, рамзан кадыров, сша, общество

Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова

15:00 22.07.2020
15762
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" США.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни. Во вторник республиканский парламент провел экстренное заседание в связи с новыми санкциями в отношении Кадырова и его семьи. Было принято обращение к конгрессу США с требованием рассмотреть правомочность заявления госдепартамента о включении Кадырова в санкционный список.
"Моя позиция совершенно однозначная на протяжении многих лет: что санкции - это неконструктивный подход к разрешению любых вопросов, споров. Только диалог, только возможность выставлять аргументы, находить какие-то компромиссы… А запреты и ограничения в действиях, связанных с экономикой, политикой, культурными процессами - они безусловно приводят к нарушению прав людей и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов или нахождения консенсуса", - сказала Москалькова РИА Новости.
"Я не уполномочена проводить проверки по таким вопросам, это вопросы политические, вопросы санкций", - добавила омбудсмен в ответ на вопрос, планирует ли аппарат проводить проверку информации о нарушении прав человека.
Рамзан Кадыров
21 июля, 12:34
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38733516
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Татьяна МоскальковаРамзан КадыровСШАОбщество
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