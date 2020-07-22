Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Санкции не являются конструктивным подходом к разрешению споров, запреты и ограничения могут привести к нарушению прав человека и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова , комментируя внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" США

Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни. Во вторник республиканский парламент провел экстренное заседание в связи с новыми санкциями в отношении Кадырова и его семьи. Было принято обращение к конгрессу США с требованием рассмотреть правомочность заявления госдепартамента о включении Кадырова в санкционный список.

"Моя позиция совершенно однозначная на протяжении многих лет: что санкции - это неконструктивный подход к разрешению любых вопросов, споров. Только диалог, только возможность выставлять аргументы, находить какие-то компромиссы… А запреты и ограничения в действиях, связанных с экономикой, политикой, культурными процессами - они безусловно приводят к нарушению прав людей и являются нецивилизованными формами урегулирования конфликтов или нахождения консенсуса", - сказала Москалькова РИА Новости.