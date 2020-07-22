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Мурашко рассказал, как будет создаваться длительный иммунитет к COVID-19
Главная задача - прийти к формированию иммунитета к коронавирусу не через заболевание, а лекарственным путем, наиболее длительный иммунитет, вероятно, будет... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал, как будет создаваться длительный иммунитет к COVID-19

14:58 22.07.2020
1429
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главная задача - прийти к формированию иммунитета к коронавирусу не через заболевание, а лекарственным путем, наиболее длительный иммунитет, вероятно, будет создаваться при двукратной вакцинации, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Самое главное сейчас - прийти к формированию иммунитета не через заболевание. Мы пытаемся получить вакцину..., формируя иммунитет лекарственным путем", - сказал он журналистам.
Мурашко отметил, что есть прогнозы относительно длительности иммунитета по разным вакцинам.
"Те, которые двукратного введения, наиболее вероятно, что они будут создавать более длительный иммунитет", - сказал министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
702012
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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