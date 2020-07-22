https://ria.ru/20200722/1574720326.html
Мурашко рассказал, как будет создаваться длительный иммунитет к COVID-19
Главная задача - прийти к формированию иммунитета к коронавирусу не через заболевание, а лекарственным путем, наиболее длительный иммунитет, вероятно, будет... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:58
2020-07-22T14:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_0:16:1100:635_1400x0_80_0_0_db780da0b85c0d59d3ead2249a2abb3a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество