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В МИД прокомментировали нападение на российских журналистов в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:56
россия
мария захарова
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353
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), портленд, сша

В МИД прокомментировали нападение на российских журналистов в США

14:55 22.07.2020 (обновлено: 14:56 22.07.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами после атаки на российских журналистов в Портленде.
В разговоре с журналистами она заявила, что "сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа "Первого канала"… К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование".
"Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ", - указала Захарова.
"Призываем компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, добровольно принятыми на себя американской стороной", - добавила официальный представитель МИД России.
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По ее словам, "это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов".
"Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов", - заключила Мария Захарова.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПортлендСША
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