В МИД прокомментировали нападение на российских журналистов в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами после атаки на российских журналистов в Портленде

В разговоре с журналистами она заявила, что "сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа "Первого канала"… К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование".

"Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ", - указала Захарова.

"Призываем компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, добровольно принятыми на себя американской стороной", - добавила официальный представитель МИД России.

По ее словам, "это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов".