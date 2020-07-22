https://ria.ru/20200722/1574720114.html
В МИД прокомментировали нападение на российских журналистов в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:55
2020-07-22T14:56
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
портленд
сша
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россия
портленд
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), портленд, сша
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
призвала компетентные органы в США
обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами после атаки на российских журналистов в Портленде
.
В разговоре с журналистами она заявила, что "сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа "Первого канала"… К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование".
"Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ", - указала Захарова.
"Призываем компетентные органы в США обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ, добровольно принятыми на себя американской стороной", - добавила официальный представитель МИД России.
По ее словам, "это не первый случай непропорционального силового воздействия полиции США на российских журналистов".
"Вынуждены вновь обратиться в связи с данной ситуацией в международные организации, призванные защищать права и свободы журналистов", - заключила Мария Захарова.