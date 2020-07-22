Мишустин поблагодарил депутатов за разговор

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил парламентариев за откровенный и заинтересованный разговор, отметив важность совместной работы в целях повышения качества жизни россиян, он также заявил, что благодарен членам нового кабмина, которые в пандемию коронавируса "пахали день и ночь".
"Я хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за откровенный, неформальный, заинтересованный разговор. Такое общение крайне важно в новой парадигме общения Государственной Думы и правительства - особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил президент, по повышению качества жизни людей", - сказал Мишустин в ходе отчёта в Госдуме в своей заключительной речи после беседы с парламентариями.
Он напомнил слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что чрезвычайно значимо, чтобы председатели комитетов парламента выстроили прямые отношения с профильными министрами, а представители исполнительной власти оперативно и по существу отвечали на депутатские запросы. Мишустин подчеркнул, что без качественной законодательной работы исполнительная власть не сможет обеспечить эффективное регулирование, и тем более - "дерегулирование, в котором так нуждается российская экономика".
"Не может быть эффективна власть в целом, если любая из ветвей работает с перебоями, а особенно учитывая те задачи, которые нам предстоит решить сообща... Повышение качества именно совместной работы - это мое постоянное требование к коллегам по правительству", - добавил премьер.
Он также поблагодарил членов кабмина за совместную работу в непростое время пандемии.
"Здесь присутствуют вице-премьеры, министры, руководители федеральных органов исполнительной власти, которые - от всей души говорю это совершенно искренне - с января месяца, когда это случилось, пахали денно и нощно над задачами, которые стоят... и благодарность членам правительства у меня сегодня безмерная", - добавил Мишустин.