Мишустин поблагодарил депутатов за разговор

"Не может быть эффективна власть в целом, если любая из ветвей работает с перебоями, а особенно учитывая те задачи, которые нам предстоит решить сообща... Повышение качества именно совместной работы - это мое постоянное требование к коллегам по правительству", - добавил премьер.