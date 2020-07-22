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Адвокаты встретились с Сафроновым
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов встретился в СИЗО "Лефортово" со своими адвокатами, сообщил РИА Новости его защитник Иван... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:51
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
лефортово
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Адвокаты встретились с Сафроновым

14:51 22.07.2020
194
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов встретился в СИЗО "Лефортово" со своими адвокатами, сообщил РИА Новости его защитник Иван Павлов.
"Сафронов выглядит хорошо, существенных жалоб на условия содержания у него нет", - сказал адвокат.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
17 июля, 18:53
Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
16 июля, 20:09
Защита Сафронова не нашла упоминаний чеха Лариша в материалах дела
011002
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"ЛефортовоРоскосмосФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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