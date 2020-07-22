Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574719794.html
Путин обсудил с главой ПФР организацию социальных выплат
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:51
пенсионный фонд рф
максим топилин
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574718765_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9f2206eb21584937497200aa078c7940.jpg
https://ria.ru/20200722/1574719439.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574718765_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9f2206eb21584937497200aa078c7940.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574718765_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4e1716fe73c1f021a3d590ef060b43d0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574718765_22:0:2070:2048_1400x0_80_0_0_f0cdb3c77cee2465183e4e5b0b8cc4d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионный фонд рф, максим топилин, владимир путин, общество

Путин обсудил с главой ПФР организацию социальных выплат

14:51 22.07.2020
19769
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Обсуждалась организация социальных выплат и текущая работа фонда с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 14:46
Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году
226210641
Обсудить 1
Пенсионный фонд РФМаксим ТопилинВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Москалькова прокомментировала санкции США против Кадырова
Контейнеры на международном грузовом терминале
Министр экономики Украины объяснил, почему страна "не сможет так выжить"
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тысяч рублей за поездки по России
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илона Маска пригласили посетить музей космонавтики в Калуге
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Правда тела. Что такое жир, и почему мы толстеем?
"Правда тела". Что такое жир, и почему мы толстеем?
Луна, наблюдаемая из города Адлер
Японские ученые объяснили появление кратеров на Луне
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В США рассказали об инцидентах с российскими военными в Сирии
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о повышении предельного возраста молодежи
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году
Сотрудник полиции
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Телеведущий Дмитрий Шепелев перед началом торжественной церемонии вручения премии ТЭФИ-2019 в Московском театре мюзикла
Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей
Школьные рюкзаки
В США оставили под арестом школьницу, осужденную за несделанное задание
Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина
Собянин освободил от должности руководителя департамента образования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния