https://ria.ru/20200722/1574719794.html
Путин обсудил с главой ПФР организацию социальных выплат
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой ПФР Максимом Топилиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:51
2020-07-22T14:51
пенсионный фонд рф
максим топилин
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200722/1574719439.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсионный фонд рф, максим топилин, владимир путин, общество