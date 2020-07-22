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Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж удостоился Штутгартской премии мира за 2020 год, сообщается в пресс-релизе гражданского объединения AnStifter (нем. -... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:50
эдвард сноуден
anonymous
wikileaks
джулиан ассанж
швеция
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353
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эдвард сноуден, anonymous, wikileaks, джулиан ассанж, швеция, эквадор, лондон, в мире

Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира

14:50 22.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж удостоился Штутгартской премии мира за 2020 год, сообщается в пресс-релизе гражданского объединения AnStifter (нем. - зачинщик), учредившего премию.
Присуждение премии Ассанжу - это "знак того, что право на безоговорочную свободу информации и прессы должно не только защищаться, но и реализоваться", заявила председатель AnStifter Аннетте Оме-Райнике.
Джулиан Ассанж
29 июня, 14:53
Юристы Ассанжа прокомментировали новые обвинения
Штутгартская премия мира вручается ежегодно людям или проектам, которые вносят особый вклад в достижение "мира, справедливости и солидарности". Премия составляет пять тысяч евро. В прошлом году премии удостоилась спасающая мигрантов германская НПО Sea Watch, а в 2014 году ее получил экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В конце июня Федеральное большое жюри в США вынесло второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа, предполагающее его сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.
Акция сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
25 июня, 01:25
В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа
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Эдвард СноуденAnonymousWikiLeaksДжулиан АссанжШвецияЭквадорЛондонВ мире
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