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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574719657.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 тысячи
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 173, до 66 521, умерли еще шесть человек, всего скончались 513 пациентов, сообщила в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 тысячи

14:49 22.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 173, до 66 521, умерли еще шесть человек, всего скончались 513 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
Ранее максимальный прирост новых случаев COVID-19 в стране за сутки достигал 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. По данным на вторник, в стране было зарегистрировано 66 348 случаев инфицирования коронавирусом и 507 умерших пациентов.
"Зарегистрированы 66 521 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 209 400 тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 513 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
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"В Беларуси на 22 июля выздоровели и выписаны 59 061 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 469 больше, чем днем ранее.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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