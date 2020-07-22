Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574719577.html
Зюганов считает, что новый указ о целях развития подписали поспешно
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал подписанный указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, отметив, что это было сделано поспешно. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:47
геннадий зюганов
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_0:0:2665:1500_1400x0_80_0_0_33661fe3ed2202f49e75e7e00f3d11d6.jpg
https://ria.ru/20200722/1574713155.html
https://ria.ru/20200722/1574695007.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_0:0:2665:1500_1400x0_80_0_0_33661fe3ed2202f49e75e7e00f3d11d6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_0:0:2665:1998_1400x0_80_0_0_10c4736d64f0ab41a4eab37f473704bc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_224:0:2271:2047_1400x0_80_0_0_623d84025f7b2bea1cebd064d6f1dff7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геннадий зюганов, владимир путин, экономика

Зюганов считает, что новый указ о целях развития подписали поспешно

14:47 22.07.2020
325
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал подписанный указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, отметив, что это было сделано поспешно.
Глава государства Владимир Путин во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, согласно указу: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 13:34
Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"
"Во-первых, надо было послушать, что сегодня, в том числе, скажет оппозиция, как они видят эту ситуацию, какие вносят предложения, проекты законов, как оценивают обстановку. После этого подписывать подобный документ", - сказал Зюганов журналистам.
Политик отметил, что в предыдущих аналогичных указах были конкретные показатели.
"Все это выбросили, но тогда каким образом мы будем вылазить из тяжелого тупика, из этой нищеты и бедности", - добавил лидер компартии.
Говоря о том, что в указ не попало требование о вхождении РФ в топ-5 ведущих экономик мира, Зюганов отметил, что с текущими темпами экономического роста Россия может с 11 места упасть до 15. "А на позиции 15-й страна, которая занимает шестую часть суши земли, не в состоянии существовать. Тогда мы не обеспечим безопасность нашим детям и внукам, потому что охранять огромную страну, будучи 15-ми, проигрывая все технологии и продолжая вымирать, невозможно", - добавил лидер компартии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:11
Мишустин назвал главную цель работы правительства
16310019
Обсудить 1
Геннадий ЗюгановВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Минобороны объяснило закрытие российской РЛС в Казахстане
Киев
Правительство Украины продлило "адаптивный карантин" из-за коронавируса
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 66,5 тысячи
Олег Дерипаска
Дерипаска сравнил курс Путина с курсом Рузвельта
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Джулиан Ассанж получил Штутгартскую премию мира
Автоматические санитайзеры на станциях Московского метрополитена
Власти Москвы сохранят санитайзеры в метро и на остановках
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов обеспокоен появлением новых партий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии
Сергей Когогин
"Камаз" прогнозирует падение рынка новых тяжелых грузовиков в России
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский в районе островов Аделейд и Земли Александра I
Ученые сообщили о первой утечке метана с морского дна Антарктики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин поблагодарил депутатов за разговор
Уборка урожая зерновых в Краснодарском крае
На Кубани завершили уборку урожая
Иван Сафронов
Адвокаты встретились с Сафроновым
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о планах на отпуск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния