Зюганов считает, что новый указ о целях развития подписали поспешно

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал подписанный указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, отметив, что это было сделано поспешно.
Глава государства Владимир Путин во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, согласно указу: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.
Вчера, 13:34Зюганов отказался называть Силуанова "товарищем"
"Во-первых, надо было послушать, что сегодня, в том числе, скажет оппозиция, как они видят эту ситуацию, какие вносят предложения, проекты законов, как оценивают обстановку. После этого подписывать подобный документ", - сказал Зюганов журналистам.
Политик отметил, что в предыдущих аналогичных указах были конкретные показатели.
"Все это выбросили, но тогда каким образом мы будем вылазить из тяжелого тупика, из этой нищеты и бедности", - добавил лидер компартии.
Говоря о том, что в указ не попало требование о вхождении РФ в топ-5 ведущих экономик мира, Зюганов отметил, что с текущими темпами экономического роста Россия может с 11 места упасть до 15. "А на позиции 15-й страна, которая занимает шестую часть суши земли, не в состоянии существовать. Тогда мы не обеспечим безопасность нашим детям и внукам, потому что охранять огромную страну, будучи 15-ми, проигрывая все технологии и продолжая вымирать, невозможно", - добавил лидер компартии.