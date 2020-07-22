Зюганов считает, что новый указ о целях развития подписали поспешно

"Во-первых, надо было послушать, что сегодня, в том числе, скажет оппозиция, как они видят эту ситуацию, какие вносят предложения, проекты законов, как оценивают обстановку. После этого подписывать подобный документ", - сказал Зюганов журналистам.

"Все это выбросили, но тогда каким образом мы будем вылазить из тяжелого тупика, из этой нищеты и бедности", - добавил лидер компартии.

Говоря о том, что в указ не попало требование о вхождении РФ в топ-5 ведущих экономик мира, Зюганов отметил, что с текущими темпами экономического роста Россия может с 11 места упасть до 15. "А на позиции 15-й страна, которая занимает шестую часть суши земли, не в состоянии существовать. Тогда мы не обеспечим безопасность нашим детям и внукам, потому что охранять огромную страну, будучи 15-ми, проигрывая все технологии и продолжая вымирать, невозможно", - добавил лидер компартии.