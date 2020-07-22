Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава ПФР Максим Топилин заявил, что фонд в 2020 году выполнит все свои обязательства.
По его словам, бюджет фонда исполняется, ПФР выполняет все свои финансовые обязательства, чувствует некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немного уменьшился, введены новые льготы в поддержку малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации.
"Мы с правительством находимся в тесном контакте, на полном контроле. Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с министерством труда, с правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.