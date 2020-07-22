Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

По его словам, бюджет фонда исполняется, ПФР выполняет все свои финансовые обязательства, чувствует некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немного уменьшился, введены новые льготы в поддержку малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации.