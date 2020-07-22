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Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году
Глава ПФР Максим Топилин заявил, что фонд в 2020 году выполнит все свои обязательства. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:46
пенсионный фонд рф
министерство финансов рф (минфин россии)
максим топилин
владимир путин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), максим топилин, владимир путин, экономика

Топилин заявил, что ПФР выполнит все свои обязательства в 2020 году

14:46 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава ПФР Максим Топилин заявил, что фонд в 2020 году выполнит все свои обязательства.
По его словам, бюджет фонда исполняется, ПФР выполняет все свои финансовые обязательства, чувствует некоторое снижение доходов в связи с тем, что фонд зарплаты немного уменьшился, введены новые льготы в поддержку малому бизнесу, пониженные ставки, отсрочки по тем предприятиям, которые оказались в неблагоприятной ситуации.
"Мы с правительством находимся в тесном контакте, на полном контроле. Мы исходим из того, что при необходимости при выпадающих доходах будет оказана финансовая поддержка. Эти вопросы прорабатываются, они согласованы с Минфином, с министерством труда, с правительством, так что здесь все обязательства будут Пенсионным фондом в текущем году, безусловно, выполнены", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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