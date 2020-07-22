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Правительство Украины продлило "адаптивный карантин" из-за коронавируса
Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:47
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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

Правительство Украины продлило "адаптивный карантин" из-за коронавируса

14:47 22.07.2020
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© РИА НовостиКиев
Киев
© РИА Новости
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
"Предлагается проектом постановления кабинета министров установить карантин и внедрение усиленных противоэпидемиологических мер на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19... Новое постановление будет действовать с 1 по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов в среду на заседании правительства.
По его словам, согласно постановлению в стране в зависимости от уровня заболеваемости будут устанавливаться три зоны эпидемиологической опасности: зеленая, оранжевая и красная. Зоны будет определяться автоматизированной программой на основе определенных алгоритмов. В каждой зоне будут устанавливаться соответствующие ограничения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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