https://ria.ru/20200722/1574719302.html
Власти Москвы сохранят санитайзеры в метро и на остановках
Власти Москвы сохранят санитайзеры в метро и на остановках общественного транспорта, также будет сохранено увеличенное количество дезинфицирующих обработок,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:45
2020-07-22T14:45
общественный транспорт
метро
виктор козловский
максим ликсутов
москва
мосгортранс
общество
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москва
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественный транспорт, метро, виктор козловский, максим ликсутов , москва, мосгортранс, общество
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Власти Москвы
сохранят санитайзеры в метро и на остановках общественного транспорта
, также будет сохранено увеличенное количество дезинфицирующих обработок, сообщил заммэра Москвы по вопросу транспорта Максим Ликсутов.
"Мэром Москвы поддержано решение о том, что все те повышенные регламенты, связанные с обработкой помещений, вагонов поездов, автобусов, будут сохранены. Как сохранены и санитайзеры в метрополитене, железнодорожном транспорте и на остановках наземного транспорта", - сообщил Ликсутов в рамках вебинара Международного союза общественного транспорта (МСОТ) "Общественный транспорт после пандемии COVID-19 – настоящие и будущие задачи. Переосмысление жизни городов".
Заммэра также напомнил, что во время режима повышенной готовности в столице на ряде станций были установлены тепловизоры, которые в автоматическом режиме выявляют тех, у кого повышена температура тела. По его словам, это оборудование также останется и далее.
Ранее в пресс-службе Мосгортранса
сообщили, что на остановках наземного транспорта установлено более 100 механических санитайзеров. Также руководитель метро Виктор Козловский
в интервью РИА Новости заявил, что все станции метрополитена будут оборудованы санитайзерами.