Власти Москвы сохранят санитайзеры в метро и на остановках

"Мэром Москвы поддержано решение о том, что все те повышенные регламенты, связанные с обработкой помещений, вагонов поездов, автобусов, будут сохранены. Как сохранены и санитайзеры в метрополитене, железнодорожном транспорте и на остановках наземного транспорта", - сообщил Ликсутов в рамках вебинара Международного союза общественного транспорта (МСОТ) "Общественный транспорт после пандемии COVID-19 – настоящие и будущие задачи. Переосмысление жизни городов".

Заммэра также напомнил, что во время режима повышенной готовности в столице на ряде станций были установлены тепловизоры, которые в автоматическом режиме выявляют тех, у кого повышена температура тела. По его словам, это оборудование также останется и далее.