https://ria.ru/20200722/1574719233.html
Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России
В правительстве разъяснили порядок выплаты компенсаций за отдых в России. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:44
2020-07-22T16:39
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
общество
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https://ria.ru/20200722/1574716390.html
https://ria.ru/20200722/1574707266.html
Vasil K.
Зарабатывать в месяц ну даже 50, чтобы в туре на 10 дней истратить 75 - это по русски? Так еще и экономя на еде и питье, изворачиваясь от цен забегаловок. Это в Англиях еда и виски с пивом в заведениях без накруточных цен.
47
Лысый Кучерявый
Вы получите выплаты, после предъявления селфи на Луне.
46
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, общество
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В правительстве разъяснили порядок выплаты компенсаций за отдых в России.
Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, кешбэк за покупку внутренних туров будет начисляться при оплате услуги картой платежной системы "Мир".
На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.
Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей.
"При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит пять тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч рублей", — пояснили в правительстве.
Ранее во время доклада в Госдуме Мишустин объявил о дополнительных мерах господдержки туристической отрасли на 15 миллиардов рублей. Деньги выделят Ростуризму, который предоставит субсидию оператору карт "Мир".
Как уточнили в Ассоциации туроператоров (АТОР), программа заработает в августе. Компенсацию смогут получить до трех миллионов человек.
Кешбэк планируют предусмотреть для туров со сроками с 15 августа по 20 декабря 2020 года в 44 регионах России, а вне высокого сезона — с первого октября до 20 декабря в одиннадцати, включая Крым и курорты Кубани.