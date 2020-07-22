Правительство опубликовало условия выплаты компенсаций за туры по России

Отдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В правительстве разъяснили порядок выплаты компенсаций за отдых в России.

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, кешбэк за покупку внутренних туров будет начисляться при оплате услуги картой платежной системы "Мир".

На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.

Кешбэк возвращается на карту клиента только при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей.

"При стоимости тура от 25 тысяч рублей кешбэк составит пять тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч рублей", — пояснили в правительстве.

Ранее во время доклада в Госдуме Мишустин объявил о дополнительных мерах господдержки туристической отрасли на 15 миллиардов рублей. Деньги выделят Ростуризму, который предоставит субсидию оператору карт "Мир".

Как уточнили в Ассоциации туроператоров (АТОР), программа заработает в августе. Компенсацию смогут получить до трех миллионов человек.