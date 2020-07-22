https://ria.ru/20200722/1574719191.html
Порядка 240 семей Оренбуржья приобрели жилье по программе "Сельский дом"
Порядка 240 оренбургских семей отпраздновали новоселье с начала года благодаря внедрению в регионе программы "Сельский дом", сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:43
2020-07-22T14:43
оренбургская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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общество
ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости.
Порядка 240 оренбургских семей отпраздновали новоселье с начала года благодаря внедрению в регионе программы "Сельский дом", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области
.
"С начала года по этой программе в регионе введены в эксплуатацию 237 домов. Профинансированы порядка 150 договоров, еще 250 – в стадии финансирования. Наша задача – помочь воспользоваться льготными займами на улучшение жилищных условий максимальному количеству оренбуржцев. За 20 лет работы программа не теряет своей социальной значимости и привлекательности", – цитирует пресс-служба слова генерального директора программы "Сельский дом" Таргена Бахитова.
Пресс-служба отмечает, что займы "Сельского дома" по льготной ставке позволяют улучшить жилищные условия в сельских территориях области, а также на территории Абдулинского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского, Сорочинского, Гайского городских округов, а также Медногорска и Бугуруслана.