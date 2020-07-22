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Оренбургская область
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Порядка 240 семей Оренбуржья приобрели жилье по программе "Сельский дом"
Порядка 240 оренбургских семей отпраздновали новоселье с начала года благодаря внедрению в регионе программы "Сельский дом", сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T14:43
оренбургская область
общество
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60
общество

Порядка 240 семей Оренбуржья приобрели жилье по программе "Сельский дом"

14:43 22.07.2020
23
© РИА Новости / Павел ЛисицынНовая квартира
Новая квартира
© РИА Новости / Павел Лисицын
ОРЕНБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Порядка 240 оренбургских семей отпраздновали новоселье с начала года благодаря внедрению в регионе программы "Сельский дом", сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"С начала года по этой программе в регионе введены в эксплуатацию 237 домов. Профинансированы порядка 150 договоров, еще 250 – в стадии финансирования. Наша задача – помочь воспользоваться льготными займами на улучшение жилищных условий максимальному количеству оренбуржцев. За 20 лет работы программа не теряет своей социальной значимости и привлекательности", – цитирует пресс-служба слова генерального директора программы "Сельский дом" Таргена Бахитова.
Пресс-служба отмечает, что займы "Сельского дома" по льготной ставке позволяют улучшить жилищные условия в сельских территориях области, а также на территории Абдулинского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского, Сорочинского, Гайского городских округов, а также Медногорска и Бугуруслана.
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