Порядка 240 семей Оренбуржья приобрели жилье по программе "Сельский дом"

"С начала года по этой программе в регионе введены в эксплуатацию 237 домов. Профинансированы порядка 150 договоров, еще 250 – в стадии финансирования. Наша задача – помочь воспользоваться льготными займами на улучшение жилищных условий максимальному количеству оренбуржцев. За 20 лет работы программа не теряет своей социальной значимости и привлекательности", – цитирует пресс-служба слова генерального директора программы "Сельский дом" Таргена Бахитова.